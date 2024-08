Ieri mattina un’anziana è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Montemiletto, in una pozza di sangue. La salma, rinvenuta dai familiari, è stata trasferita presso l’ospedale “Moscati” di Avellino su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti sul luogo per avviare le indagini e cercare di chiarire le circostanze del decesso. Al momento, le indagini non escludono alcuna ipotesi. Le piste principali seguite dagli investigatori sono quelle di un malore improvviso o di una caduta accidentale.

Prossimi Passi

L’eventuale autopsia, che sarà eseguita per accertare le cause della morte, potrebbe fornire informazioni cruciali per risolvere il caso e chiarire i dettagli del decesso. Gli inquirenti stanno lavorando per comprendere le esatte dinamiche e le cause del tragico evento.