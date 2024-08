Ieri sera a Formia, in provincia di Latina, è trovato il corpo senza vita di una donna di 55 anni nel giardino della sua abitazione. La scoperta è fatta dai Carabinieri, che sono intervenuti prontamente sul posto. Secondo le prime indagini, il medico legale che ha ispezionato il corpo ha riscontrato due ferite alla testa. Queste lesioni sono ritenute compatibili con una caduta dalle scale all’interno dell’abitazione. A confermare questa ipotesi, il sopralluogo ha rivelato la presenza di numerose tracce di sangue lungo le scale, suggerendo che la donna potrebbe essere caduta accidentalmente, battendo violentemente la testa.

Nessun Segno di Violenza

Le autorità hanno escluso, al momento, l’ipotesi di un’aggressione o di violenza, poiché sul corpo della donna non sono trovati segni che possano far pensare a un atto doloso. Tuttavia, per chiarire definitivamente le cause del decesso, il corpo è stato trasportato all’ospedale di Cassino, in provincia di Frosinone, dove verrà eseguita l’autopsia.

Le Prossime Indagini

L’autopsia sarà cruciale per determinare con precisione cosa abbia provocato la morte della donna. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire gli ultimi momenti di vita della 55enne e verificare se vi siano elementi che possano portare a escludere definitivamente qualsiasi altra ipotesi oltre all’incidente domestico.

Questo tragico evento ha scosso la comunità di Formia, che ora attende con apprensione i risultati dell’autopsia per comprendere appieno le circostanze di questa drammatica vicenda. Le autorità continuano a monitorare la situazione, assicurando che ogni dettaglio sia attentamente esaminato per garantire giustizia e verità su quanto accaduto.