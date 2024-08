Questa mattina, la comunità di Pontecagnano Faiano è stata scossa da un tragico evento. Una donna di circa 53 anni, residente in località Sant’Antonio, è stata trovata senza vita dopo essere finita sotto un treno presso la locale stazione ferroviaria. Il corpo della vittima è stato scoperto tra l’erba alta, a pochissima distanza dai binari, una scena che ha subito richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, impegnati a svolgere le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Insieme a loro, sono arrivati anche i parenti della donna, chiamati per il doloroso compito di riconoscere la salma.

Le prime evidenze raccolte dagli investigatori suggeriscono che la pista più accreditata sia quella del suicidio. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per accertare ogni dettaglio e possibile circostanza legata a questo drammatico incidente.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale, lasciando un senso di sgomento e tristezza tra i residenti. Gli amici e i vicini della donna, appresa la notizia, si sono stretti attorno alla famiglia, offrendo sostegno in un momento di così grande dolore.