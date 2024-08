Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2024, la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha compiuto un intervento decisivo nel porto cittadino, salvando una donna di 59 anni da un tentativo di suicidio. L’episodio si è verificato all’altezza della banchina Marinella.

Dettagli dell’Intervento

La donna, originaria di Castellammare di Stabia, è stata vista tuffarsi volontariamente in mare con l’intento di togliersi la vita. Grazie alla tempestiva azione dei militari della Guardia Costiera, la 59enne è stata prontamente recuperata incolume e messa in sicurezza. L’intervento è avvenuto in collaborazione con il personale del 118 e con il supporto dei volontari locali.

Stato di Salute e Indagini

Dopo il salvataggio, la donna è affidata alle cure del personale sanitario, che l’ha assistita sul posto. Dai primi accertamenti, sembra che la 59enne fosse visibilmente agitata e potesse essere affetta da problemi psicologici. Le autorità stanno ora conducendo ulteriori verifiche per comprendere meglio le cause del gesto e le condizioni di salute della donna.

Procedure e Comunicazioni

Al termine dell’intervento, le forze dell’ordine hanno informato la Magistratura competente, che avvierà le indagini necessarie per chiarire la situazione e fornire il supporto adeguato. Questo processo è fondamentale per garantire che sia fornita l’assistenza necessaria alla donna e per prevenire simili episodi in futuro.

Riflessione e Prevenzione

Questo incidente sottolinea l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di crisi e di fornire supporto a chi è in difficoltà. La collaborazione tra le forze dell’ordine, il personale sanitario e i volontari è cruciale per garantire il benessere e la sicurezza della comunità.