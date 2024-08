Da settembre 2017 a marzo 2023 l’ha tenuta schiava in una stanza a Curti, in provincia di Caserta. Nell’arco di questi anni, per lunghi periodi è arrivato a privarla di cibo e acqua, costringendola a rubare e a chiedere l’elemosina. L’uomo, un 34enne di origini rumene, residente a Caserta, è arrestato dalla polizia, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nei suoi confronti, dal gip sul tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura partenopea.

L’indagato dovrà rispondere di sequestro di persona, riduzione in schiavitù ed estorsione. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, è partita dalla denuncia della vittima, una 36enne rumena, ex compagna dell’uomo, che già in passato era arrestato a causa dei gravi maltrattamenti alla donna. A seguito di ciò, la 36enne, nel tentativo di scappare dall’uomo, si era allontanata da Caserta. Nel settembre 2017, la donna ha subito un sequestro di persona ad opera dell’uomo, che l’ha trascinata nella sua autovettura, intimandole di non gridare e di non attirare l’attenzione, conducendola, contro la sua volontà, nell’appartamento di Curti dove è ridotta in schiavitù per anni.

La vittima era anche costretta a consegnare ai tre fratelli dell’uomo tutti i soldi che racimolava rubando o chiedendo l’elemosina e, se le somme erano considerate insufficienti, era violentemente picchiata. In due occasioni, è stata addirittura accoltellata, con cicatrici ancora visibili alla testa. A fine 2023, la vittima è riuscita a fuggire dal luogo dove era segregata, portando con sé due dei quattro figli minori, trovando rifugio nell’abitazione di una cognata.

È, tuttavia, contattata successivamente tramite social dall’uomo, che le ha intimato di consegnargli la cifra di 25mila euro, minacciando di fare del male a lei, oltre che ai familiari, che vivono in Svizzera. A quel punto la donna si è rivolta alla Squadra Mobile di Caserta. Dopo le attività di ricerca, l’indagato è individuato e accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.