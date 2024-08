Tragedia sul lungomare di Tortora, in provincia di Cosenza, dove un’anziana disabile, Maria Maggio, di 88 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. La donna, residente a Sant’Antimo, nella città metropolitana di Napoli, si trovava su una carrozzina accompagnata dalla sua badante quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono state travolte da un veicolo. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri e, nonostante i soccorsi immediati, l’anziana è deceduta durante la notte presso l’ospedale di Praia a Mare.

La badante, che ha riportato ferite nell’incidente, è stata soccorsa e attualmente è sotto osservazione. Il conducente del veicolo è stato identificato e risulta al momento indagato. Le autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro della salma per l’esecuzione dell’autopsia, necessaria per chiarire le cause esatte della morte. Anche la vettura coinvolta è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’investimento insieme ai sanitari del 118, hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’intera comunità è sotto shock per questa tragica vicenda, che ha visto una vita spezzata in circostanze così drammatiche.