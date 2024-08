Un uomo di 45 anni, con doppia cittadinanza francese e italiana, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito all’addome e al braccio sinistro dalla sua convivente, una cittadina belga di 30 anni. L’episodio è avvenuto in via Vittorio Veneto a Gragnano.

La Ricostruzione dei Fatti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito con un oggetto appuntito dalla convivente. L’allarme è scattato quando i militari sono stati avvisati della presenza di un uomo ferito. Al loro arrivo, l’uomo è stato trovato sanguinante nell’androne del palazzo. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è stato stabilizzato; non è in pericolo di vita.

L’intervento dei Carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano sono intervenuti prontamente. Hanno trovato la donna, ancora in casa, apparentemente in stato di shock. Non parlando italiano, la 30enne è stata assistita da un interprete durante l’arresto. I militari sono riusciti a entrare nell’abitazione attraverso una finestra e hanno fermato la donna, che ora dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire le motivazioni dietro l’aggressione. Restano ancora da accertare i dettagli del contesto che ha portato all’atto violento. La situazione è monitorata, e si attende di comprendere meglio le dinamiche della vicenda.