In un tragico incidente a Castellammare di Stabia, Domenico Autiero, un rider di 28 anni originario di Torre Annunziata, ha perso la vita. Domenico, impegnato in una consegna, è stato investito da un’auto a noleggio guidata da un turista inglese. Purtroppo, l’impatto è stato fatale e il giovane è morto sul colpo.

Reazioni e Condoglianze

Il drammatico incidente ha suscitato una profonda commozione e dolore nella comunità locale e tra i colleghi rider. Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha espresso il suo cordoglio in una nota ufficiale, dichiarando:

“Sono profondamente addolorato per il drammatico incidente che si è verificato a Castellammare di Stabia, nel quale ha perso la vita il 28enne Domenico Autiero mentre stava svolgendo il proprio lavoro di rider. Esprimo il mio più sincero cordoglio per la sua scomparsa e mi stringo ai suoi familiari. Siamo impegnati ad aumentare le tutele per il lavoro svolto tramite piattaforme digitali, affinché i riders abbiano maggiori diritti e garanzie. Come Governo e come Mit continuiamo anche a investire sempre di più sulla sicurezza stradale, che resta la nostra priorità”.

Sicurezza Stradale e Tutele per i Riders

L’incidente ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di lavoro dei riders, un tema di crescente importanza nel panorama lavorativo moderno. L’uso delle piattaforme digitali per la gestione delle consegne sta diventando sempre più diffuso, ma spesso i lavoratori coinvolti non godono di sufficienti tutele e garanzie. Il Sottosegretario Ferrante ha sottolineato l’impegno del governo nel migliorare queste condizioni, affinché tragedie simili possano essere evitate in futuro.

Comunità in Lutto

La comunità di Torre Annunziata e i colleghi di Domenico Autiero sono in lutto per la perdita di un giovane che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro. Le circostanze dell’incidente mettono in luce la vulnerabilità di coloro che lavorano su strada e l’importanza di implementare misure di sicurezza più stringenti.