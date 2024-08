Un episodio di violenza domestica ha scosso la zona di Borgo Sant’Antonio Abate a Napoli, dove un uomo di 47 anni è arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha aggredito la madre, costringendola a cercare rifugio nell’abitazione di un vicino. Non contento, si è scagliato contro i mobili e gli oggetti di casa, danneggiando anche la porta d’ingresso.

Gli agenti delle ‘Volanti’ della questura di Napoli sono intervenuti sul posto, ma hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per calmare l’uomo, che si mostrava particolarmente agitato. La madre ha raccontato agli agenti che non era la prima volta che subiva violenze da parte del figlio, un comportamento che si era già manifestato in passato.

L’uomo è quindi arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda mette nuovamente in luce il grave problema della violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso.