Negli ultimi giorni, molti di noi si sono chiesti: “Quando finirà questo caldo insopportabile?” Finalmente, la risposta è arrivata. Dopo 33 giorni di temperature roventi, l’anticiclone africano Caronte sta per abbandonarci, portando con sé la fine del caldo estremo che ha soffocato l’Italia.

Le Ultime Ore di Caronte

Caronte, che ci accompagna dal 15 luglio, continuerà a far sentire la sua presenza ancora per un po’. Il 14 agosto, le temperature massime raggiungeranno i 39 gradi a Foggia e Siracusa, mentre Bari, Catania, Ferrara, Forlì, Lecce, Taranto e Terni vedranno il termometro toccare i 38 gradi. Anche Bologna e Firenze non saranno risparmiate, con temperature intorno ai 37 gradi. Le aree interne della Sardegna e della Sicilia saranno le più colpite, con punte fino a 41 gradi.

Caronte Allenta la Sua Stretta

La vigilia di Ferragosto sarà ancora rovente, ma ci saranno segni di cambiamento. Mentre il caldo africano continuerà a diffondersi da nord a sud, qualche temporale potrebbe manifestarsi nelle pianure del Nord-Ovest, in particolare in Piemonte e Lombardia. Oltre ai classici temporali di calore sulle Alpi e sugli Appennini, ci sarà la possibilità di rovesci più significativi che potrebbero portare un po’ di sollievo.

Quando Finirà il Caldo?

Secondo le previsioni, Caronte lascerà definitivamente l’Italia domenica 18 agosto. Questa data è considerata affidabile al 90%. A partire da quel giorno, ci sarà un calo delle temperature fino a 10 gradi in alcune zone del Centro-Nord, con tutto il Paese che sentirà gli effetti del passaggio di un nucleo di instabilità proveniente dalle Baleari. Durante il weekend, sono previsti anche temporali forti, con ulteriori dettagli attesi nei prossimi aggiornamenti.