Un violento incendio sta divampando su una vasta area boschiva del monte Partenio, a pochi chilometri da Mercogliano, in provincia di Avellino. Le fiamme, alte e minacciose, stanno interessando principalmente l’area nota come Bosco dei Preti. Questo incendio ha scatenato un’immediata risposta da parte delle autorità competenti. Attualmente, numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono sul campo, supportate dalle forze dell’ordine. Gli sforzi sono concentrati su due fronti principali: circoscrivere l’incendio per limitare i danni e prevenire l’espansione delle fiamme verso i centri abitati circostanti e la strada che collega Mercogliano al santuario di Montevergine.

Le operazioni di spegnimento sono complesse a causa dell’ampiezza dell’area coinvolta e delle condizioni meteorologiche, che possono influenzare la velocità e la direzione della propagazione delle fiamme. Le squadre di soccorso stanno utilizzando tutti i mezzi disponibili per contenere l’incendio e minimizzare il rischio per la popolazione e il patrimonio naturale della zona.

Le autorità locali hanno avviato un’operazione di monitoraggio continuo e hanno invitato i residenti a rimanere vigili e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine. L’obiettivo principale rimane quello di prevenire il raggiungimento dell’incendio ai centri abitati e alle infrastrutture critiche, garantendo così la sicurezza della comunità e proteggendo l’ambiente.

Nel frattempo, si sta procedendo con la valutazione dei danni e con la pianificazione delle azioni necessarie per il ripristino e la salvaguardia dell’area colpita.