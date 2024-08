Con l’arrivo di settembre 2024, oltre 1,3 milioni di famiglie italiane riceveranno la nuova carta o la ricarica per “Dedicata a Te”, un’iniziativa volta a supportare i nuclei familiari in difficoltà economiche, in particolare quelli con un ISEE fino a 15.000 euro. Tuttavia, molte persone si chiedono come funzionerà per chi ha già beneficiato della prepagata l’anno scorso.

Ricarica Dedicata a Te da 500 Euro in Arrivo

L’INPS ha anticipato che per chi possiede già la carta “Dedicata a Te” del 2023, è prevista una ricarica di 500 euro sulla stessa Postepay. Questa informazione ha dissipato i dubbi di molti cittadini, poiché né il decreto attuativo del 4 giugno 2024 né la circolare dell’INPS avevano fornito indicazioni precise per coloro che già possedevano una social card.

Mancanza di Istruzioni Specifiche nel Decreto Attuativo

Il decreto attuativo non distingue tra nuovi e vecchi beneficiari della misura, indicando che il contributo sarà erogato tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili, distribuite da Poste Italiane. Tuttavia, non è specificato cosa accadrà a coloro che già possiedono una carta dallo scorso anno.

Questo ha generato confusione tra i cittadini, in particolare tra coloro che sono già in possesso di carte prepagate che sono bloccate dal 15 marzo 2024, ma che rimarranno valide fino al 2028. Nonostante la mancanza di chiarezza nei documenti ufficiali, l’INPS ha confermato tramite un post su Instagram e altre comunicazioni istituzionali che queste carte saranno ricaricate con il nuovo importo.

Come Funzionerà la Ricarica?

Le nuove ricariche da 500 euro verranno accreditate sulle carte già esistenti a partire dai primi giorni di settembre 2024. Queste carte potranno essere utilizzate per l’acquisto di beni alimentari, carburante e trasporti, continuando a fornire un supporto essenziale alle famiglie.

Sebbene le comunicazioni ufficiali non abbiano sempre fornito tutti i dettagli necessari, la conferma dell’INPS dovrebbe rassicurare i beneficiari della carta “Dedicata a Te” del 2023. A partire da settembre 2024, la ricarica di 500 euro offrirà un sostegno tangibile in un periodo economico ancora difficile per molte famiglie italiane.