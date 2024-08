Una videosorveglianza innovativa per rendere la città di Acerra un modello unico per tutta l’area nord di Napoli. E’ quanto ha proposto l’amministrazione comunale di Acerra al Prefetto Michele di Bari nel corso del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato dopo la richiesta del sindaco Tito d’Errico di un maggiore presidio del territorio. Un progetto innovativo su sicurezza e legalità condiviso dallo stesso Prefetto Michele di Bari che rientra tra le iniziative da realizzare in città, in cui sono previsti anche l’organizzazione di un convegno e più attenzione sui controlli.

Il sistema di videosorveglianza, dunque, vedrà Acerra impegnata nell’installazione di una rete di telecamere ultratecnologiche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale in grado di garantire più sicurezza attraverso un rapido incrocio dei dati e ricevere indicazioni per intervenire in maniera sempre più tempestiva. A sedere al tavolo in Prefettura, il sindaco Tito d’Errico, il vicesindaco Gennaro Iovino e l’assessore alla Legalità Milena Tanzillo, i quali hanno ribadito piena fiducia all’operato delle forze dell’ordine in città, il cui eccellente lavoro ha portato risultati positivi in termini di contrasto ai fenomeni criminosi come dimostrano le statistiche rese note.

Dall’incontro è emerso anche il riscontro ad una maggiore attenzione al presidio del territorio, con l’obiettivo di portare effetti concreti sulla sicurezza percepita. “Ringrazio innanzitutto il Prefetto per lo straordinario lavoro che quotidianamente svolge a tutela delle comunità locali – ha sottolineato il sindaco a margine del vertice – e gli uomini e le donne di carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia locale per il loro incessante operato. Un incontro proficuo in cui tutti i presenti hanno confermato la massima disponibilità al confronto: l’amministrazione comunale di Acerra ha portato proprie proposte concrete per contribuire al miglioramento dei livelli di sicurezza dei cittadini in sinergia con le istituzioni preposte”.