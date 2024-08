La pensione di invalidità civile è un importante sostegno economico destinato ai cittadini italiani, UE o extracomunitari residenti in Italia da almeno 5 anni, un Bonus che parte da circa 300 euro. Questo beneficio è rivolto a coloro che, a causa di gravi patologie, vedono ridotta la propria capacità lavorativa di almeno il 74%. L’età dei richiedenti deve essere compresa tra i 18 e i 67 anni, e il reddito annuo non deve superare €5.725,46 per chi ha un’invalidità fino al 99%, o €19.461,12 per chi ha un’invalidità del 100%.

Patologie Riconosciute e Importo della Pensione

Le patologie riconosciute per ottenere la pensione di invalidità civile includono malattie neurologiche e degenerative come Parkinson, Alzheimer e SLA, oltre a condizioni come diabete, insufficienza renale e cardiaca. La certificazione dell’invalidità, che deve essere permanente, è effettuata dalle commissioni mediche dell’INPS. Ogni mese è pagato un bonus da circa 300 euro.

Nel 2024, l’importo della pensione sarà di €333,33 mensili per chi ha un’invalidità compresa tra il 74% e il 100%. Questo importo può aumentare fino a €360,48 per i ciechi assoluti non ricoverati. Inoltre, sono previste indennità aggiuntive per sordi e persone non autosufficienti.

Chi Non Può Usufruire della Pensione di Invalidità Civile?

Non possono beneficiare della pensione di invalidità civile coloro che sono già titolari di altre prestazioni di invalidità o che sono ricoverati a carico dello Stato. È fondamentale verificare attentamente i requisiti prima di presentare la domanda per evitare sorprese.

Come Presentare la Domanda per la Pensione di Invalidità Civile per ottenere il Bonus da 300 euro?

La domanda per la pensione di invalidità civile deve essere presentata online sul sito dell’INPS, oppure tramite patronato o CAF. Seguire correttamente la procedura è essenziale per ottenere tempestivamente questo aiuto economico, che rappresenta un sostegno vitale per molte persone con disabilità.

La pensione di invalidità civile è un Bonus da 300 euro fondamentale per chi vive con malattie invalidanti, offrendo un supporto economico indispensabile. Se ritieni di avere i requisiti per accedere a questo beneficio, non esitare a presentare domanda attraverso i canali ufficiali dell’INPS. Questo aiuto può fare una grande differenza nella qualità della vita di molte persone.