Nel tardo pomeriggio di ieri, un grave incidente ha avuto luogo a Contrada, in via Starze, dove una donna di 45 anni è rimasta coinvolta in un crollo durante i lavori di demolizione di una tettoia in cemento. La struttura in fase di smantellamento è ceduta parzialmente, investendo la donna che stava lavorando sul sito.

Intervento dei Vigili del Fuoco e Trasporto in Ospedale

I vigili del fuoco di Avellino sono giunti rapidamente sul posto per liberare la donna dalle macerie. L’intervento dei caschi rossi è stato determinante per estrarla in sicurezza e permettere ai sanitari del 118 di stabilizzarla. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Accertamenti e Indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Forino, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause esatte del crollo. Al momento, non sono state rese note le condizioni precise della donna, né se ci siano altri feriti o coinvolti nel crollo.

Sviluppi Futuri

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavori di demolizione e sulla gestione dei cantieri. Saranno necessari ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità e garantire che simili incidenti non si verifichino in futuro.