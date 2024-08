Un tragico incidente ha colpito la comunità di Corleto Monforte, un piccolo paese in provincia di Salerno. Un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un ramo di grosse dimensioni, spezzatosi a causa delle forti raffiche di vento che hanno investito la zona. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, quando i familiari dell’anziano, preoccupati per il mancato rientro a casa, hanno deciso di lanciare l’allarme. L’uomo, proprietario di un terreno situato in una zona montuosa del comune, si era recato lì come era solito fare. Purtroppo, le condizioni atmosferiche avverse hanno portato alla caduta di un grosso ramo, che ha colpito l’uomo causandogli gravi ferite.

Non vedendolo rientrare, i familiari hanno subito allertato i soccorsi, temendo il peggio. È stata così avviata una ricerca che ha visto coinvolte diverse squadre di soccorritori, compresi i vigili del fuoco e il personale sanitario. Dopo un’accurata perlustrazione, l’uomo è stato ritrovato privo di sensi nel suo terreno. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, l’uomo è purtroppo deceduto pochi minuti dopo il ritrovamento.

Il triste episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia colpita da questa improvvisa e tragica perdita. L’uomo era conosciuto e benvoluto nel paese, noto per la sua cordialità e il suo amore per la natura.

Le autorità locali stanno ora esaminando le circostanze dell’incidente, ma appare chiaro che le condizioni meteo avverse hanno giocato un ruolo decisivo. Le forti raffiche di vento, infatti, hanno causato la caduta del ramo, provocando così l’incidente fatale.