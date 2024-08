Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri sull’isola d’Ischia per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Recenti operazioni hanno portato alla denuncia di quattro persone nei comuni di Forio e Barano, dove sono scoperte diverse costruzioni non autorizzate.

Abusivismo edilizio a Forio

A Forio, i Carabinieri, insieme al personale tecnico comunale, hanno individuato un caso di abuso edilizio significativo in via Casale. Sono denunciati il committente dei lavori e l’usufruttuario del terreno su cui si trovavano le opere abusive. L’indagine ha rivelato la costruzione di un nuovo fabbricato adibito ad abitazione di 65 metri quadrati e una pertinenza di 10 metri quadrati, realizzati senza autorizzazioni su un’area che originariamente ospitava solo un edificio di 30 metri quadrati.

Oltre a questa nuova costruzione, un’altra unità abitativa preesistente è ampliata di ulteriori 20 metri quadrati, anch’essa in violazione dei permessi edilizi. Inoltre, è realizzato un deposito di circa 68 metri quadrati, tutte strutture dotate di tettoie in lamiera e zinco coibentato.

Interventi a Barano

Nel comune di Barano, sono denunciate altre due persone: il proprietario di un immobile e il direttore dei lavori. Qui, in via Maronti, sono costruiti un varco carrabile e dei muri di contenimento, entrambi di dimensioni superiori a quelle autorizzate. Inoltre, sono stati realizzati delle scale in muratura e un vialetto in calcestruzzo lungo 10 metri, opere non previste nei titoli abilitativi concessi.

Azioni delle forze dell’ordine

Le operazioni di controllo, svolte in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, rientrano in un più ampio programma di sorveglianza e repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio sull’isola. Questi interventi mirano a salvaguardare il territorio da costruzioni irregolari che spesso non rispettano le normative vigenti in materia di edilizia e sicurezza.

Il fenomeno dell’abusivismo edilizio rappresenta una minaccia per l’ambiente e la sicurezza della comunità, ed è per questo motivo che le forze dell’ordine intensificano i controlli. Le costruzioni non autorizzate, spesso realizzate senza rispetto per le normative urbanistiche e paesaggistiche, possono portare a danni irreparabili al territorio e alla qualità della vita degli abitanti.