A San Giuseppe Vesuviano, la Polizia Municipale ha bloccato un tentativo di costruzione abusiva durante il Ferragosto. Un cittadino di origini bengalesi è stato sorpreso mentre realizzava un appartamento di circa 50 mq, violando le norme edilizie e paesaggistiche.

Il Contesto dei Controlli

Durante il giorno di Ferragosto, una data in cui solitamente molte attività si fermano, la Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano ha intensificato i controlli sul territorio, seguendo le direttive del Comandante Ten. Col. Fabrizio Palladino. Questi controlli sono fondamentali per prevenire attività illegali che potrebbero passare inosservate durante le festività.

La Scoperta dell’Abuso Edilizio

Nel corso dei servizi di controllo in una zona periferica della città, gli agenti hanno scoperto la costruzione di un appartamento di circa 50 mq, completamente privo di autorizzazioni. L’opera, in fase avanzata, è risultata essere un tentativo di realizzazione abusiva, condotta in totale disprezzo delle normative vigenti in materia di edilizia e di tutela del paesaggio.

Intervento della Polizia Municipale

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. Il cantiere è stato posto sotto sequestro, e l’uomo, identificato come un cittadino di origini bengalesi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le accuse comprendono la violazione delle norme sull’edilizia e sui vincoli paesaggistici, che tutelano l’integrità del territorio e l’ambiente.

Conclusione

Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza continua, anche durante le festività, per prevenire e contrastare le attività illecite. La prontezza della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano ha permesso di fermare tempestivamente una costruzione abusiva, preservando il territorio da ulteriori danni.