Nel pomeriggio di oggi, il cadavere di un 25enne americano è stato ritrovato sui binari della stazione Termini a Roma, smentendo le prime notizie che indicavano erroneamente si trattasse di una donna. Le prime indagini suggeriscono che possa essersi trattato di un suicidio.

Impatto sulla Circolazione Ferroviaria

Il tragico ritrovamento ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria sui binari dall’uno al dieci della stazione Termini, con conseguenze significative per il traffico ferroviario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della scientifica per eseguire i rilievi necessari e accertare le dinamiche dell’accaduto.

Ripresa Graduale del Traffico Ferroviario

In serata, Ferrovie dello Stato ha comunicato che la circolazione sta riprendendo gradualmente sulle principali linee Alta Velocità (AV) Roma-Napoli e Direttissima Roma-Firenze, sospesa dalle 16:15 per permettere gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. La situazione ha comunque causato disagi significativi, con ritardi, limitazioni di percorso e deviazioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Il tragico evento ha avuto un forte impatto sul traffico ferroviario, con conseguenze per numerosi viaggiatori. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda, mentre si attende di comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla morte del giovane americano.