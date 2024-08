Un macabro ritrovamento ha sconvolto la tranquilla località di Passiano a Cava de’ Tirreni, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in una soffitta in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta dopo che i residenti del palazzo avevano segnalato uno strano odore persistente, allertando così le forze dell’ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno scoperto il corpo senza vita di un 61enne di origini marocchine. Secondo le prime stime, l’uomo sarebbe deceduto circa dieci giorni prima del ritrovamento. Il caso è ora oggetto di un’indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le circostanze della morte.

Connessioni con un Altro Caso di Morte Sospetta a Grottaminarda

Mentre si indaga sulla morte del 61enne, un altro caso simile ha scosso la comunità di Grottaminarda. Qui, una donna è stata trovata morta nella sua abitazione, e ieri sono stati effettuati gli esami autoptici per determinare se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. I due casi, sebbene distinti, presentano somiglianze che potrebbero suggerire un collegamento o una coincidenza inquietante.

Gli accertamenti peritali saranno cruciali per chiarire entrambe le vicende, mentre la comunità rimane in attesa di risposte. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, e le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per fare luce su questi tragici eventi.