Una storia a lieto fine si è verificata alla vigilia di Ferragosto a San Giorgio a Cremano, dove una coppia di anziani ha vissuto momenti di grande apprensione dopo aver smarrito il portafogli contenente denaro e documenti importanti. Il lieto epilogo è stato reso possibile grazie all’intervento tempestivo della Polizia Municipale, come raccontato dal sindaco Giorgio Zinno su Facebook.

La coppia, in procinto di partire per le vacanze, si è accorta della scomparsa del portafogli mentre si trovava in piazza Troisi. Disperati, si sono rivolti agli agenti della Municipale presenti sul posto. Gli agenti, dimostrando grande professionalità e prontezza, hanno subito avviato le ricerche. Dopo aver esaminato il locale in cui i due anziani si erano recati poco prima e grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno scoperto che il portafogli era caduto accidentalmente dalla tasca dell’uomo.

Le immagini hanno inoltre mostrato che il portafogli era stato raccolto da una donna. Gli agenti, con l’ausilio delle telecamere, sono riusciti a identificarla e a rintracciarla presso la sua abitazione. La donna ha spiegato agli agenti di essere in procinto di contattare il Comando per restituire il portafogli. Poco dopo, ha riconsegnato il tutto agli agenti, permettendo alla coppia di tirare un sospiro di sollievo.

La coppia, visibilmente sollevata, ha espresso la propria gratitudine agli agenti e a tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento. Anche il sindaco Giorgio Zinno ha voluto lodare pubblicamente l’operato della Polizia Municipale, sottolineando il “profondo senso del dovere” e il “grande rispetto mostrato nei confronti della nostra comunità” dagli agenti coinvolti in questa vicenda.