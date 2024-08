Un tragico incidente stradale ha spezzato i sogni di vita insieme di Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena, una coppia di Atripalda, in provincia di Avellino. Lo schianto è avvenuto sabato pomeriggio lungo la Strada Statale 18, nei pressi di Capaccio Paestum, dove l’auto guidata da Gerardo Iacovazzo ha invaso la corsia opposta, travolgendo la moto su cui viaggiava la coppia.

Le Dinamiche dell’Incidente

Gerardo Iacovazzo, 49 anni, originario di Vallo della Lucania, si trovava al volante di una Fiat Punto, nonostante non avesse il diritto di guidare a causa di una precedente sospensione della patente per problemi legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, Iacovazzo stava zigzagando lungo la strada prima di scontrarsi violentemente con la moto di Spagnuolo e Arena. L’impatto è stato devastante, causando la morte immediata della coppia.

Iacovazzo, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi” di Salerno tramite elisoccorso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto il giorno successivo.

Un Dolore Incolmabile per la Comunità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Atripalda, dove la coppia era molto amata e rispettata. Il sindaco, Paolo Spagnuolo, ha espresso il suo dolore e la sua rabbia per l’accaduto, sottolineando come la perdita di due giovani per un incidente stradale sia un evento difficile da accettare, reso ancor più insopportabile dal fatto che l’uomo alla guida dell’auto non avrebbe dovuto trovarsi al volante.

La comunità si è stretta attorno alle famiglie di Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena in questo momento di profondo lutto. Le salme sono state trasportate alla camera mortuaria di Torrette di Mercogliano, dove amici e parenti si sono riuniti per offrire il loro sostegno e una parola di conforto ai familiari delle vittime.

I Funerali

Le esequie di Cosimo e Rossana si terranno oggi pomeriggio, alle ore 16:30, nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda. Sarà un momento di grande commozione per l’intera comunità, che si unirà nel dolore per la perdita di due giovani vite spezzate troppo presto.