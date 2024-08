In occasione del Ferragosto la Questura di Napoli ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio che hanno interessato non solo la città e la provincia di Napoli, ma anche la penisola sorrentina e le isole. Nel corso delle attività sono identificate oltre 6000 persone e controllati circa 400 veicoli. Il dispositivo di sicurezza ha visto impiegati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Commissariati di città, della provincia, di Sorrento, Ischia e Capri, degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della Polfer, della Stradale e del Reparto Mobile, che hanno presidiato le zone del lungomare, del centro storico, dei moli d’imbarco della città, delle stazioni, delle arterie stradali e autostradali, della penisola sorrentina e delle isole, del bosco di Capodimonte e dell’aeroporto dove, in questo periodo, si registra un consistente incremento della movimentazione e dell’affluenza turistica.

Il territorio è monitorato dall’alto da un elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato, via mare, da operatori della Squadra Nautica e del Gruppo Sommozzatori e, via terra, anche dagli agenti del Nucleo Artificieri e delle Unità Cinofile.