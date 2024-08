Un uomo di 66 anni, originario di Napoli, è arrestato dai carabinieri di Baiano, in provincia di Avellino, dopo essersi presentato spontaneamente alle forze dell’ordine. L’arresto segue una condanna definitiva a otto anni e undici mesi di reclusione per associazione mafiosa, confermata da un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Napoli.

Il 66enne, che ha scelto di consegnarsi alle autorità, è individuato grazie alla verifica dei dati contenuti nella banca dati delle forze dell’ordine. Questa azione ha permesso ai carabinieri di procedere con l’arresto e di garantire che l’individuo fosse trasferito presso il carcere di Avellino, dove dovrà scontare la pena inflittagli.

L’arresto è il risultato di un’operazione meticolosa che sottolinea l’impegno continuo nella lotta contro la criminalità organizzata. La cooperazione tra le forze di polizia e le autorità locali è stata fondamentale per garantire il rispetto delle sentenze e la sicurezza pubblica. Questo caso dimostra come le indagini e le azioni delle forze dell’ordine possano contribuire in modo significativo al contrasto delle attività mafiose e al mantenimento dell’ordine pubblico.