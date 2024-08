Si sono conclusi con successo, secondo il programma previsto, gli interventi infrastrutturali e di upgrade tecnologico sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. I lavori, iniziati lo scorso 3 agosto, sono stati eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, e hanno permesso di ripristinare la regolare circolazione dei treni regionali e Intercity, che erano stati temporaneamente deviati o limitati sulla linea Roma-Napoli via Cassino per consentire le operazioni di cantiere.

Interventi e Tecnologie Utilizzate Gli interventi hanno quindi coinvolto oltre 70 tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, operativi su quattro cantieri attivi 24 ore su 24. Le principali attività hanno riguardato:

Consolidamento e impermeabilizzazione della volta della galleria ferroviaria del Massico.

Rinforzo e verniciatura del tratto di linea tra le stazioni di Falciano-Mondragone e Cancello Arnone.

Manutenzione della vegetazione lungo l’intera linea per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete.

Lavori propedeutici alla realizzazione dell’Apparato Centrale a Computerizzato Multistazione (Acc-M) sulla tratta Villa Literno – Formia. Questo sistema tecnologico avanzato migliorerà la regolarità e la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Investimento e Fondi PNRR L’investimento complessivo per questi lavori è stato di circa 60 milioni di euro, parzialmente finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo intervento fa infatti parte di un più ampio piano di manutenzione straordinaria della linea Roma-Napoli via Formia, una tratta strategica percorsa quotidianamente da circa 80 treni regionali e a lunga percorrenza. I lavori si aggiungono dunque alle attività di manutenzione ordinaria che RFI svolge regolarmente, principalmente nelle ore notturne, per minimizzare l’impatto sulla circolazione ferroviaria.

Impatto sui Viaggiatori Con la conclusione di questi lavori, i treni regionali e Intercity hanno infatti ripreso la normale operatività sulla linea Roma-Napoli via Formia. Questo ritorno alla regolarità garantirà maggiore comfort e puntualità per i numerosi pendolari e viaggiatori che ogni giorno utilizzano questa linea, confermando l’impegno di RFI nel migliorare costantemente l’infrastruttura ferroviaria italiana.