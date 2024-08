Un episodio di violenza a Nocera Inferiore, risalente al 13 maggio 2022, ha portato all’apertura di un’indagine da parte della Procura, coinvolgendo due giovani che, per futili motivi, hanno dato vita a un alterco culminato in un’aggressione. Un 38enne, armato di un bastone recuperato a casa, ha colpito alla testa il suo rivale, causando un trauma cranico giudicato guaribile in sette giorni dal personale del pronto soccorso.

L’aggressore è indagato per lesioni e per il possesso illegale del bastone in un luogo pubblico, con l’aggravante della recidiva a causa di precedenti penali. Tuttavia, anche la vittima dell’aggressione è finita sotto indagine. Una volta in ospedale, infatti, ha mentito sulla natura delle ferite, dichiarando che erano causate da un incidente sul lavoro, piuttosto che da un’aggressione, per evitare l’intervento delle forze dell’ordine.

Le successive indagini hanno svelato la verità, portando alla possibilità che entrambi i coinvolti siano processati. Se rinviati a giudizio, dovranno spiegare in tribunale le circostanze dell’accaduto e i motivi che li hanno spinti a cercare di nascondere la verità.