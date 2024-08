Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno sventato una rapina in via Foria. Durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato un uomo che aggrediva violentemente una donna per strapparle il borsello. L’aggressore, dopo aver compiuto il furto, è fuggito in direzione di piazza Carlo III.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere e bloccare il sospettato nonostante la sua resistenza. L’uomo, un 32enne di origine nigeriana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Questo intervento tempestivo sottolinea l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare i crimini sul territorio.