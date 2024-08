Un tragico episodio ha scosso la tranquilla cittadina di Sori, nel Levante della provincia di Genova, dove una lite tra due adolescenti si è trasformata in un grave fatto di cronaca. Un ragazzo di 14 anni è accoltellato da un 13enne al culmine di una colluttazione, riportando tre ferite, di cui una all’addome.

L’Incidente e i Soccorsi

L’aggressione è avvenuta dopo un alterco, apparentemente scaturito da un “like” lasciato a una foto sui social network da parte di una ragazza. Durante la lite, il 13enne ha estratto un coltello a serramanico rudimentale e ha colpito il 14enne con tre fendenti. Il giovane è stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare le ferite e rimuovere la punta della lama. Nonostante la gravità dell’aggressione, le condizioni del ragazzo sono stabili e non destano preoccupazioni.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure sono riusciti a individuare e fermare l’aggressore poco dopo il fatto, nella stazione ferroviaria di Sori. Il 13enne è subito affidato ai genitori, mentre le autorità proseguono con gli accertamenti necessari per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto.

Riflessioni sulla Violenza Tra Adolescenti

Questo episodio mette in luce la crescente preoccupazione per l’uso della violenza tra i giovani, anche in contesti apparentemente banali come una discussione scaturita sui social network. È un segnale allarmante che richiama l’attenzione sull’importanza dell’educazione al rispetto e alla gestione dei conflitti tra i più giovani, oltre che sulla necessità di un monitoraggio più attento da parte di genitori e istituzioni.