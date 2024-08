Nuovi disagi per i pendolari della Circumvesuviana, con lo stop al transito dei treni lungo una tratta della linea Napoli-Sarno. L’Ente Autonomo Volturno (Eav), che gestisce le linee ferroviarie, ha comunicato l’interruzione della circolazione tra le stazioni di Barra e Sant’Anastasia a causa di problemi tecnici.

Servizio Sostitutivo in Bus

Per ridurre i disagi agli utenti, è stato immediatamente attivato un servizio sostitutivo di autobus che coprirà il tratto interessato dall’interruzione. I bus effettueranno fermate nelle stazioni di Barra e Sant’Anastasia per garantire ai passeggeri la possibilità di completare il loro viaggio.

Cresce il Malcontento tra i Pendolari

Questa interruzione rappresenta l’ennesimo problema per i pendolari che quotidianamente utilizzano la Circumvesuviana per i loro spostamenti. Le linee ferroviarie gestite dall’Eav sono spesso soggette a guasti e ritardi, causando crescenti disagi e malcontento tra gli utenti.

Monitoraggio della Situazione

L’Eav non ha ancora comunicato i tempi necessari per il ripristino della normale circolazione sulla linea Napoli-Sarno. Nel frattempo, l’ente ha assicurato che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda.