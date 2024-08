Nella mattinata di ieri la tranquilla spiaggia della Calanca a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, è stata teatro di una violenta aggressione. Un giovane è stato brutalmente picchiato da due ragazzi per motivi apparentemente futili. L’aggressione è avvenuta quando la vittima, che stava riposando su un lettino di un lido, ha chiesto ai due di abbassare il volume della loro radio.

La Dinamica dell’Aggravamento

La richiesta del giovane ha scatenato una reazione spropositata da parte dei due aggressori. In preda alla rabbia, si sono scagliati contro la vittima, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Non soddisfatti, hanno utilizzato le mazze di due ombrelloni per colpirlo ulteriormente, prima di buttarlo in acqua.

L’Intervento del Guardiano e le Conseguenze

Fortunatamente, l’intervento tempestivo del guardiano del lido ha interrotto l’aggressione, mettendo in fuga i due assalitori. La vittima è stata lasciata con forti contusioni su tutto il corpo e ha dovuto ricevere cure mediche per le ferite riportate.

Indagini in Corso

I carabinieri della compagnia di Sapri sono attualmente impegnati nelle indagini per identificare e arrestare i responsabili dell’aggressione. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che condanna con fermezza la violenza gratuita e spera in una rapida risoluzione del caso.

La spiaggia della Calanca, solitamente un luogo di relax e divertimento, è purtroppo teatro di un evento che ha lasciato tutti con un senso di sgomento e preoccupazione.