Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo per alcune famiglie ieri sera, quando una giostra all’interno di un parco giochi in via Falconi è crollata improvvisamente, causando il ferimento di tre bambini. L’incidente è avvenuto sulla giostra denominata “Mini Volo di Rondine”, caratterizzata da cabine a forma di mongolfiera, le quali sono precipitate a causa del cedimento di alcuni pistoni.

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, dove la situazione era di forte concitazione. Testimoni hanno raccontato momenti di panico, con genitori e presenti che hanno cercato di prestare i primi soccorsi ai bambini coinvolti.

I tre piccoli, due di 4 anni e uno di 7, sono subito trasportati all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono sottoposti a controlli medici. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi: dopo le cure del caso, i bambini sono dimessi con prognosi variabili tra i 3 e i 5 giorni.

La giostra incriminata è sequestrata dalle autorità, e sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incidente. Al momento, non è ancora chiaro se il cedimento sia stato causato da un guasto meccanico o da una possibile mancanza di manutenzione.

Questo episodio solleva nuovamente la questione della sicurezza nei parchi giochi, soprattutto durante la stagione estiva, quando la frequenza di utilizzo di tali attrazioni è particolarmente elevata. Le famiglie si aspettano che questi luoghi di divertimento siano sicuri e ben mantenuti, e incidenti come questo richiamano l’attenzione sulla necessità di controlli rigorosi e periodici.

Le autorità locali hanno promesso di fare chiarezza sull’accaduto e di adottare tutte le misure necessarie affinché episodi simili non si ripetano in futuro. Nel frattempo, la comunità di San Sebastiano al Vesuvio si stringe attorno alle famiglie coinvolte, esprimendo solidarietà e augurando una pronta guarigione ai piccoli feriti.