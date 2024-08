Il Decreto Anziani pubblicato il 18 marzo 2024, ha introdotto un pacchetto di misure a favore delle persone anziane, con un focus particolare sulla prevenzione della vulnerabilità, la promozione della salute e l’assistenza agli anziani non autosufficienti per un totale di 850 euro. Tra queste misure, spicca il Bonus Anziani 2024, una nuova Prestazione Universale che, integrata all’indennità di accompagnamento già esistente, offre un contributo mensile significativo per supportare gli anziani in difficoltà.

Cos’è il Bonus Anziani 2024 da 850 euro?

Il Bonus Anziani 2024 è una misura sperimentale destinata agli anziani non autosufficienti, che integra l’indennità di accompagnamento e l’assegno di invalidità, offrendo un sostegno economico totale di poco inferiore ai 1.400 euro al mese. Di questo importo, 850 euro sono erogati attraverso la Prestazione Universale, un contributo specificamente destinato al pagamento di servizi di assistenza, come collaboratori domestici o cure specialistiche.

Requisiti per Ottenere il Bonus Anziani da 850 euro

Il Bonus Anziani non è accessibile a tutti, ma è riservato a una platea circoscritta di beneficiari, che devono soddisfare requisiti stringenti. In particolare, possono accedere al bonus:

Anziani di almeno 80 anni.

Reddito ISEE non superiore a 6.000 euro.

Livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato dall’INPS su indicazione di una commissione tecnico-scientifica scelta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come Viene Erogato il Bonus?

Il Bonus Anziani 2024 è composto da due quote:

Quota fissa: pari all’indennità di accompagnamento, che nel 2024 ammonta a 531,76 euro.

Quota integrativa per gli anziani pari a 850 euro, qualificata come assegno di assistenza. Questa somma è vincolata all’acquisto di servizi specifici, come assistenza personale e cure domiciliari, e non può essere utilizzata per altre finalità.

Utilizzo del Bonus e Restituzione delle Somme Non Utilizzate

L’importo integrativo di 850 euro deve essere utilizzato esclusivamente per pagare servizi di assistenza. Se una parte del bonus non viene utilizzata per tali scopi, le somme rimanenti devono essere restituite. È importante notare che l’importo non costituisce reddito e non può essere soggetto a pignoramento.

Come Presentare Domanda

La presentazione delle domande per ottenere il Bonus Anziani 2024 da 850 euro sarà possibile solo verso la fine dell’anno. Le modalità precise saranno comunicate successivamente, ma è probabile che la domanda dovrà essere presentata telematicamente tramite il portale dell’INPS.

Il Bonus Anziani 2024 da 850 euro rappresenta un’importante misura di supporto per una delle fasce più vulnerabili della popolazione italiana. Se rientri tra i potenziali beneficiari, è fondamentale tenere sotto controllo le comunicazioni ufficiali dell’INPS e prepararsi a presentare la domanda non appena saranno disponibili le modalità operative. Questo bonus, seppur sperimentale, può fornire un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita degli anziani non autosufficienti.