Oltre alle classiche chiamate e chat, un nuovo smartphone permette di accedere a servizi pubblici e privati, gestire conti bancari, e semplificare operazioni burocratiche ed ora c’è il Bonus. Per chi ha disabilità motorie, visive, uditive o del linguaggio, avere uno smartphone non è solo una questione di comfort, ma una necessità per mantenere l’autonomia.

Bonus per l’Acquisto di un nuovo Smartphone: Chi Può Beneficiarne?

Grazie alla Legge 104, le persone con disabilità riconosciuta possono usufruire di sconti sull’acquisto di smartphone. Le agevolazioni si applicano a coloro che presentano menomazioni permanenti e sono tutelati dalla legge stessa. Vediamo nel dettaglio i benefici:

Riduzione dell’IVA: Lo smartphone può essere acquistato con un’IVA ridotta al 4% anziché al 22%, abbattendo significativamente il costo iniziale.

Detrazione Fiscale: È possibile detrarre dalle tasse il 19% della somma spesa per l’acquisto dello smartphone nuovo e questo sconto si applica sia agli acquisti effettuati direttamente dalla persona disabile sia a quelli fatti per suo conto.

Come Ottenere il Bonus per il nuovo smartphone

Per accedere a queste agevolazioni, è necessario presentare la documentazione corretta:

Per la riduzione dell’IVA: Al momento dell’acquisto, è sufficiente esibire la certificazione della disabilità. Se l’acquisto avviene online, è importante seguire le istruzioni specifiche della piattaforma di e-commerce.

Per la detrazione fiscale del 19% sull’IRPEF: Servono la certificazione di disabilità rilasciata dalla Commissione Medica, il riconoscimento della disabilità da parte della propria ASL e la prova dell’acquisto, come una ricevuta o una fattura.

Altri Dispositivi Elettronici Inclusi

Non solo smartphone: le stesse agevolazioni previste per la Legge 104 si applicano anche ad altri dispositivi elettronici come PC e modem, strumenti altrettanto fondamentali per garantire l’accesso a servizi e informazioni.

Il Bonus per l’acquisto di un nuovo smartphone dedicato a chi ha problemi di salute rappresentano un’opportunità importante per migliorare la qualità della vita e mantenere l’autonomia. Chi è tutelato dalla Legge 104 può beneficiare di significativi sconti fiscali e IVA ridotta, facilitando l’accesso alle tecnologie indispensabili nella società moderna. Se hai i requisiti, assicurati di sfruttare questi vantaggi per semplificare la tua quotidianità.