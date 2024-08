Un tragico incendio si è verificato nella notte in via Riviera di Chiaia, a Napoli, causando la morte di un uomo di 53 anni di origini tunisine. Il dramma si è consumato in un appartamento al piano ammezzato di un palazzo, dove le fiamme hanno improvvisamente avvolto l’abitazione.

Il Dramma dell’Incendio

I Vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare il rogo, mentre i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono giunti sul posto per coordinare le operazioni e investigare sulle cause dell’incendio. Dopo aver spento le fiamme, le forze dell’ordine hanno ispezionato l’appartamento e, all’interno del bagno, hanno fatto la tragica scoperta del corpo senza vita del 53enne.

Morte per Asfissia

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe cercato disperatamente di sfuggire alle fiamme e al fumo, ma purtroppo non è riuscito a lasciare l’abitazione in tempo. Si ritiene che la causa del decesso sia stata l’asfissia, provocata dall’inalazione del fumo denso generato dall’incendio.

Indagini in Corso

Le autorità hanno disposto il sequestro della salma e dell’appartamento, avviando un’indagine per chiarire l’origine dell’incendio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato allo scoppio del rogo, per capire se si sia trattato di un incidente o se vi siano altre cause dietro la tragedia.

Una Comunità Sconvolta

La morte dell’uomo ha lasciato sgomenta la comunità locale. Il 53enne, di origini tunisine, era residente da tempo a Napoli e conosciuto nel quartiere. La notizia del suo decesso ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando dolore e tristezza tra chi lo conosceva.