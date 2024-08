L’elenco dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te”, la Carta Spesa da 500 euro, è stato ufficialmente rinviato a settembre nelle principali città italiane. Questa decisione è stata presa dalle amministrazioni comunali delle città che assorbiranno più della metà delle card disponibili.

Carta Spesa 2024: Chi Sono i Beneficiari?

La Carta Spesa, destinata a fornire un sostegno economico di 500 euro alle famiglie italiane, non richiede una domanda specifica per accedervi. L’unico requisito è aver richiesto l’elaborazione dell’ISEE entro il 20 luglio 2024. L’elenco dei beneficiari è elaborato dall’INPS e successivamente rivisto dai Comuni, che possono decidere di integrarlo in base alle esigenze locali.

Per entrare in graduatoria e beneficiare della Carta Spesa, i cittadini devono soddisfare due requisiti principali:

ISEE fino a 15.000 euro

Nucleo familiare di almeno 3 membri

In alcuni casi, i Comuni possono decidere di includere anche single o coppie in condizioni particolari. È quindi consigliabile tenere a portata di mano il numero di protocollo ISEE per verificare se si ha diritto al contributo.

Le Città che Rinviano l’Elenco a Settembre

Le amministrazioni comunali di diverse grandi città italiane hanno deciso di posticipare la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari a settembre, nonostante gli elenchi siano stati consolidati a partire dal 23 agosto. Questo rinvio riguarda le seguenti città:

Roma

Napoli

Milano

Catania

Reggio Calabria

Taranto

Foggia

Invece, i comuni di Torino e Reggio Emilia hanno promesso la pubblicazione degli elenchi entro la fine di agosto. Tra le grandi città che hanno già pubblicato gli elenchi, si segnala Bergamo, che ha anticipato i tempi rispetto ad altre amministrazioni.

Perché il Rinvio?

Il rinvio della pubblicazione degli elenchi nelle principali città potrebbe essere legato a una serie di fattori organizzativi e logistici, tra cui la necessità di revisionare e integrare le liste in base alle specifiche esigenze dei singoli Comuni. Questa misura mira a garantire che il sostegno economico arrivi a chi ne ha realmente bisogno.