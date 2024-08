In queste settimane, i Comuni italiani stanno pubblicando l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024, la nuova social card che offre un bonus di 500 euro per le famiglie con redditi bassi. Questa somma potrà essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari, carburante presso distributori convenzionati o per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. La distribuzione della carta inizierà a settembre 2024.

Come Funziona la Carta Dedicata a Te?

La Carta Dedicata a Te è una carta prepagata Postepay, nominativa, che sarà ricaricata con un importo di 500 euro. Questa somma può essere spesa per acquistare beni di prima necessità, fare rifornimento di carburante o acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici.

Si può richiedere la Carta Dedicata a Te?

Uno dei dubbi più frequenti è se sia possibile richiedere la Carta Dedicata a Te. La risposta è no: non è possibile fare domanda. La selezione dei beneficiari avviene automaticamente da parte dell’INPS, che incrocia i dati delle amministrazioni locali con la propria banca dati. I Comuni pubblicano successivamente le graduatorie dei beneficiari sui loro siti ufficiali.

Chi può beneficiare della Carta Dedicata a Te 2024?

Possono accedere alla Carta Dedicata a Te le famiglie che rispettano i seguenti requisiti:

Almeno tre componenti familiari

ISEE ordinario in corso di validità fino a 15.000 euro

Non usufruire di altri sussidi o sostegni al reddito (come il reddito di cittadinanza o la disoccupazione).

Per chi ha già beneficiato della Carta Risparmio Spesa nel 2023 e rispetta ancora i requisiti, a settembre 2024 verrà accreditato un importo di 500 euro sulla vecchia card. Se la carta è stata smarrita, sarà possibile richiedere un duplicato presso gli sportelli postali.

Come Verificare se Sei tra i Beneficiari?

Per sapere se sei tra i beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024, ci sono tre modi principali per leggere l’elenco:

Consultare le liste sui siti dei Comuni: Le graduatorie sono disponibili sui portali ufficiali dei Comuni. Per individuare la propria posizione, è necessario avere a portata di mano il protocollo DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che identifica la dichiarazione ISEE.

Contattare gli uffici comunali: Gli uffici comunali possono fornire assistenza e chiarimenti.

Attendere la comunicazione ufficiale: I Comuni invieranno comunicazioni ufficiali ai beneficiari con le istruzioni per il ritiro della carta.

Cosa Fare per Non Perdere il Bonus?

Una volta ricevuta la Carta Dedicata a Te, è importante utilizzarla per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024. L’intero importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025, altrimenti si rischia di perdere il bonus.

La Carta Dedicata a Te 2024 rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane con redditi bassi. Verifica le liste dei beneficiari pubblicate dal tuo Comune e non perdere l’opportunità di usufruire di questo bonus da 500 euro, utile per affrontare le spese quotidiane.