Entro il 13 agosto, i Comuni italiani hanno completato le procedure di revisione delle graduatorie territoriali proposte dall’INPS per l’assegnazione della nuova carta “Dedicata a Te” 2024. Questa misura di sostegno economico, prevista dalla Legge di Bilancio 2024, interessa oltre 1,3 milioni di famiglie in tutto il Paese. Le carte prepagate da 500 euro, che potranno essere utilizzate per spese di beni alimentari, benzina e trasporti, sono destinate a cittadini e cittadine in condizione di bisogno. Da Napoli a Milano, passando per Roma e Palermo, molti Comuni hanno già iniziato a pubblicare online le liste degli aventi diritto, consentendo ai beneficiari di verificare in anticipo la propria inclusione.

Quando Saranno Disponibili le Carte Dedicata a Te rispetto alle graduatorie?

Le comunicazioni ufficiali per il ritiro delle carte “Dedicata a Te” partiranno non prima della fine di agosto, con il debutto delle nuove social card previsto per settembre 2024. Tuttavia, per chi risiede in Comuni che hanno già pubblicato le graduatorie, è possibile controllare se si è inclusi tra i beneficiari.

“Dedicata a Te”, Come Verificare la Propria Posizione nelle Graduatorie

Per verificare l’inclusione nella lista dei beneficiari, gli interessati possono accedere al sito istituzionale del proprio Comune. Sarà sufficiente avere a disposizione il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), utilizzata per il calcolo dell’ISEE 2024. Questo numero si trova in alto a destra sull’attestazione ISEE. Se la graduatoria è già disponibile online, basterà cercare il proprio protocollo. In alternativa, alcuni Comuni permettono di effettuare la verifica inviando una email agli uffici competenti.

Cosa Prevede il Decreto Attuativo

Il decreto attuativo stabilisce che gli elenchi dei beneficiari devono essere pubblicati in evidenza sui siti web dei Comuni per almeno trenta giorni, garantendo la riservatezza dei dati personali. La pubblicazione delle liste non segue una data unica, variando in base alla rapidità con cui ogni Comune completa le operazioni. Nei grandi centri urbani, come Napoli e Milano, si prevede che le graduatorie saranno disponibili entro settembre 2024.

Cosa Fare se si Riceve la Comunicazione

Una volta pubblicate le graduatorie per la Dedicata a Te e ricevuta la comunicazione ufficiale, le famiglie beneficiarie dovranno seguire le istruzioni indicate per ritirare la propria carta prepagata presso gli uffici postali. Le carte, emesse da Poste Italiane, potranno essere utilizzate per acquistare beni di prima necessità, contribuendo a sostenere le spese quotidiane delle famiglie più vulnerabili.

Aggiornamenti e Informazioni

