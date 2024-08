Una serata di festa si è trasformata in tragedia per due giovani di Lanciano, Carlo Rizzi, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19, che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. I due ragazzi erano diretti a una festa in compagnia di amici quando, per cause ancora da accertare, la moto su cui viaggiavano è uscita di strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 su via Scorciosa Vecchia, una strada parallela alla provinciale 524 che collega Lanciano a Fossacesia. Carlo, alla guida di una moto Honda XL 750, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e impattando violentemente contro alcuni ulivi e un palo della pubblica illuminazione. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Una Comunità in Lutto

Lanciano oggi piange la scomparsa di Carlo e Giorgia, due giovani promesse che avevano appena terminato il loro percorso di studi superiori. Giorgia si era diplomata al liceo classico Vittorio Emanuele II, mentre Carlo aveva conseguito il diploma al Nautico di Ortona. Entrambi si preparavano a intraprendere nuovi studi universitari, un percorso di vita che purtroppo è stato interrotto troppo presto.

I due ragazzi stavano per raggiungere un gruppo di amici a una festa per celebrare l’inizio di questa nuova fase della loro vita. Tuttavia, prima di arrivare, avevano deciso di fare un giro in moto, una decisione che si è rivelata fatale.

La notizia del tragico incidente si è diffusa rapidamente nella notte, gettando nello sconforto l’intera comunità frentana. Numerosi sono i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando ai genitori delle vittime, entrambi molto conosciuti e rispettati a Lanciano: Carlo era figlio di un infermiere dell’ospedale locale, mentre Giorgia era figlia di una docente del liceo scientifico Galilei, amata dagli studenti.

Indagini in Corso

La procura di Lanciano ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente. I resti della moto sono sequestrati, e dai primi accertamenti condotti dai carabinieri di Fossacesia e del nucleo radiomobile di Ortona, non emergerebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente. Il pm Miriana Greco ha disposto una ricognizione cadaverica esterna delle salme, affidando l’incarico al medico legale Cristian D’Ovidio, che eseguirà l’esame nel pomeriggio presso l’ospedale di Chieti.