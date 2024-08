Il 18 agosto scorso, un grave episodio di violenza ha coinvolto un macchinista e una capotreno sulla tratta ferroviaria Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra. In risposta a questo attacco, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto un incremento dei servizi di controllo per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Inoltre, la questione sarà discussa in dettaglio nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per oggi.

Interventi e Misure Straordinarie

Il Prefetto ha ordinato un potenziamento immediato delle forze di controllo per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici. I dettagli specifici delle nuove misure di sicurezza saranno esaminati durante il Comitato provinciale, che includerà anche i rappresentanti delle segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità e Orsa. La presenza dei sindacati sottolinea l’importanza di un dialogo costante tra le autorità e i rappresentanti dei lavoratori per affrontare le problematiche della sicurezza sui trasporti.

Disagi e Servizio Sostitutivo

Nel frattempo, l’Ente Autonomo Volturno ha dovuto affrontare disagi significativi a causa di problemi tecnici che hanno interrotto temporaneamente la tratta ferroviaria tra Barra e Sant’Anastasia. Per mitigare i disagi per gli utenti, è istituito un servizio sostitutivo di autobus che copre il percorso tra le due località. Questo servizio temporaneo è stato organizzato per garantire la continuità del trasporto pubblico mentre vengono risolti i problemi tecnici.