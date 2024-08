Si preannuncia un fine settimana rovente in gran parte d’Italia, con temperature elevate e condizioni di emergenza legate all’ondata di calore in arrivo. Venerdì e sabato saranno caratterizzati da un’allerta di livello 3, la più alta, in ben 9 città italiane, dove il rischio per la salute sarà elevato anche per persone sane e attive, non solo per i sottogruppi più vulnerabili. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, venerdì il bollino rosso è previsto a Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Sabato, a queste città si aggiungerà Firenze, portando a 9 il numero totale dei capoluoghi sotto la morsa dell’afa.

Le altre città monitorate non saranno comunque immuni dalle alte temperature. Per 11 di esse, tra venerdì e sabato, è emesso un bollino arancione (allerta 2), indicante un rischio moderato ma comunque significativo per la salute. Tra queste città troviamo Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il Ministero della Salute raccomanda di prestare particolare attenzione e seguire le indicazioni fornite per prevenire i rischi legati al caldo estremo. È fondamentale evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde, idratarsi regolarmente e prendersi cura delle persone più vulnerabili, come anziani e bambini.