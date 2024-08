Un uomo di 44 anni, di origine rumena ma residente a Salerno, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala mentre smontava le luminarie allestite per la festa patronale di Spinazzola, nel nord Barese. L’incidente è avvenuto ieri mattina in corso Umberto I, durante un intervento legato a un appalto pubblico.

Le Condizioni dell’Operaio

L’operaio, caduto da un’altezza di circa tre metri, è immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Bonomo di Andria, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. A seguito della caduta, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico e diverse fratture, che hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente, la sua prognosi è riservata.

Inchiesta della Procura di Trani

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità da parte di terzi. Il fascicolo, al momento, è aperto per lesioni gravi e violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non ci sono ancora indagati ufficiali.

Sicurezza e Responsabilità

Gli inquirenti stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza della zona e analizzando i rilievi eseguiti sul posto. La scala utilizzata dall’operaio è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Una delle questioni chiave dell’indagine sarà determinare chi doveva sovrintendere alla sicurezza durante l’intervento e se siano state rispettate tutte le normative previste per la protezione dei lavoratori.