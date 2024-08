Nella notte, un devastante incendio ha distrutto una fabbrica di casalinghi a Pastorano, situata non lontano dal casello autostradale dell’A1 di Capua. L’incidente ha richiesto un intervento massiccio da parte dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto allertati dai cittadini e dai lavoratori dell’azienda.

Il Rogo: Dettagli dell’Incendio

L’incendio si è sviluppato all’interno di un capannone di 20mila metri quadrati, che è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Al momento dell’arrivo delle squadre di soccorso, un denso fumo nero si alzava dal sito, rendendo le operazioni di spegnimento ancora più complesse. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme, utilizzando diverse autobotti e altre attrezzature pesanti.

Forze in Campo: Un Intervento Imponente

L’intervento ha visto la partecipazione di numerose unità, tra cui tre autobotti, un’autobotte da 28000 litri proveniente dalla sede centrale del Comando, una squadra del Comando provinciale di Benevento, e un’autobotte da 25000 litri inviata dal Comando di Salerno. Grazie a questo dispiegamento di forze, i pompieri sono riusciti a contenere l’incendio ed evitare ulteriori danni all’area circostante.

Indagini in Corso: Doloso o Incidente?

Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio. Al momento, non è ancora chiaro se il rogo sia stato di natura dolosa o se si sia trattato di un tragico incidente. I tecnici stanno esaminando la scena per raccogliere prove e indizi che possano chiarire le circostanze dell’accaduto.

Impatto e Conseguenze

L’incendio ha avuto un impatto significativo sull’area, non solo per la distruzione della fabbrica, ma anche per il pericolo rappresentato dal fumo denso e potenzialmente tossico che si è disperso nell’aria. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando eventuali misure di sicurezza aggiuntive per proteggere la salute pubblica.