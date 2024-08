Con l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre, le famiglie di Napoli si preparano all’acquisto dei libri per i propri figli e possono farlo con un Bonus da diverse centinaia di euro. Per sostenere le famiglie con redditi più bassi, il Comune di Napoli ha introdotto i “bonus libri”, un aiuto economico fondamentale per affrontare le spese scolastiche.

Cosa Sono i Bonus Libri di settembre, quanti euro valgono e Come Funzionano

I bonus libri sono contributi economici erogati sotto forma di cedole librarie elettroniche, che possono essere utilizzate presso librerie accreditate. Questo aiuto è riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti a Napoli. Le famiglie possono richiedere il bonus tramite una procedura online, disponibile dalle ore 10:00 del 13 agosto fino alle ore 14:00 del 20 settembre 2024.

Importi in euro dei Bonus Libri di settembre

L’importo del bonus libri varia in base alla classe frequentata:

Scuola secondaria di primo grado (medie):

1° classe: 280 euro

2° classe: 110 euro

3° classe: 125 euro

Scuola secondaria di secondo grado (superiori):

1° classe: 275 euro

2° classe: 170 euro

3° classe: 240 euro

4° classe: 210 euro

5° classe: 180 euro

Chi Può Richiedere il Bonus Libri a settembre fino a 275 euro

Il bonus libri è destinato agli studenti residenti in Campania, iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Napoli, appartenenti a famiglie con un ISEE 2024 compreso tra 0 e 13.300 euro. Le fasce ISEE si suddividono in:

Fascia 1: ISEE da 0 a 10.633 euro

Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300 euro

Come Presentare la Domanda La domanda per il bonus libri può essere presentata esclusivamente online. È necessario accedere con SPID, CIE o TS-CNS al portale dedicato del Comune di Napoli, dove sarà possibile compilare e inviare la richiesta.

I bonus libri di settembre fino a 275 euro rappresentano un sostegno importante per le famiglie di Napoli, aiutando a coprire le spese dei libri scolastici, sempre più costosi ma fondamentali per l’educazione dei ragazzi. Non perdere questa opportunità: presenta la tua domanda entro il 20 settembre 2024 e garantisci a tuo figlio un anno scolastico all’insegna del successo.