Il Bonus Scuola, noto anche come bonus libri o voucher scuola, è un’importante misura di sostegno economico per le famiglie italiane con figli studenti ed ecco come richiederlo. Destinato a favorire il diritto allo studio, il bonus permette l’acquisto di libri di testo e altri materiali didattici, inclusi contenuti digitali, per l’anno scolastico 2024/2025. Ogni Regione e Comune applica specifiche normative e requisiti per accedere a questo beneficio. Di seguito, una panoramica delle principali regioni e delle modalità di richiesta del bonus.

Requisiti Generali

Per richiedere il Bonus Scuola 2024/25, è necessario rispettare i limiti ISEE specificati dalla propria Regione o Comune di residenza come le soglie di reddito ISEE variano e possono essere verificate sui siti web istituzionali o presso le segreterie comunali. Ecco una sintesi delle modalità di accesso al bonus per alcune regioni italiane:

Emilia Romagna

Il bonus Scuola è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado come elementari e medie. Le domande possono essere presentate dal 4 settembre al 25 ottobre 2024. Il contributo copre l’acquisto di libri di testo e contenuti didattici digitali.

Lazio

Il voucher scuola nel Lazio è disponibile per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le famiglie con un ISEE inferiore a € 15.493,71 possono fare richiesta presso il proprio Comune di residenza.

Lombardia

La Regione Lombardia offre quattro tipologie di contributi attraverso il programma “Dote Scuola”, rivolto a studenti dai 3 ai 21 anni. Questi contributi supportano l’istruzione ordinaria o la formazione professionale.

Piemonte

Il Piemonte mette a disposizione un voucher scuola per studenti iscritti a scuole o agenzie formative, un Bonus come previsto da altre regioni. Le richieste possono essere inviate dalle ore 12:00 del 28 maggio 2024 alle ore 12:00 del 28 giugno 2024.

Puglia

In Puglia, il bonus è riservato a studenti con un ISEE non superiore a € 11.000,00, elevato a € 14.000,00 per famiglie numerose con tre o più figli. I genitori o i tutori legali possono presentare la domanda.

Sardegna

In Sardegna, i contributi per spese didattiche e rimborsi per l’acquisto di libri sono disponibili per studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie. L’ISEE massimo per accedere al bonus è di € 20.000,00.

Toscana

Il “Pacchetto scuola” della Toscana è destinato a studenti con un ISEE non superiore a € 15.748,78. Le richieste devono essere presentate al Comune di residenza.

Come Richiedere il Bonus Scuola

Per accedere al Bonus Scuola 2024/25, le famiglie devono seguire le istruzioni specifiche della propria Regione o Comune, che possono includere la presentazione di domande online o presso uffici comunali. È fondamentale consultare le scadenze e le modalità di presentazione della domanda per evitare di perdere l’opportunità di ricevere il contributo.

Il Bonus Scuola rappresenta un sostegno significativo per molte famiglie italiane, facilitando l’accesso a risorse educative fondamentali. Le differenze regionali nell’applicazione di questo bonus richiedono attenzione alle specifiche locali, garantendo così un supporto adeguato a tutti gli studenti bisognosi.