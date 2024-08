Il Governo italiano ha messo in campo diverse misure di sostegno per le famiglie con figli a carico, piccoli e grandi, un passo necessario per incentivare la natalità e aiutare i genitori nella gestione delle spese sempre più elevate con i bonus. Sebbene gran parte dei bonus sia destinata ai figli piccoli, come il bonus asilo nido e l’assegno di maternità, esistono agevolazioni anche per i figli più grandi. Ma quali sono i bonus disponibili per i ragazzi più grandi? Ecco una panoramica degli aiuti che le famiglie possono richiedere.

Bonus per i Figli solo piccoli, no anche per qulli Più Grandi: Quali Richiedere?

Se avete figli non più piccoli a carico, sappiate che esistono diverse agevolazioni che possono alleggerire il peso delle spese familiari. In un contesto in cui i giovani escono di casa sempre più tardi, soprattutto per proseguire gli studi oltre i 18 anni, è essenziale conoscere i bonus disponibili.

Detrazioni per Spese di Istruzione

Per i giovani che continuano gli studi, le famiglie possono beneficiare di una detrazione fiscale sulle spese di istruzione. È possibile ottenere uno sconto dall’Irpef pari al 19% su una spesa massima di 800 euro annui, con un risparmio massimo di 152 euro per ogni figlio che studia.

Detrazioni per Attività Sportive

Per i figli dai 5 ai 18 anni che praticano sport, è possibile richiedere una detrazione del 19% su una spesa massima di 210 euro all’anno, che si traduce in uno sconto dall’Irpef di 39,90 euro. Questo bonus è pensato per promuovere uno stile di vita sano tra i giovani e alleggerire i costi per le famiglie e par4te dai figli piccoli a quelli grandi.

Bonus Musica

Le famiglie con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni possono richiedere la detrazione del 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole di musica, bande o cori. Il bonus, concesso su una spesa massima di 1000 euro, è accessibile solo per le famiglie con un Isee entro i 36.000 euro, permettendo di ottenere un notevole risparmio per chi desidera avvicinare i propri figli al mondo della musica.

E L’Assegno Unico?

L’assegno unico, destinato ai figli fino a 21 anni, rappresenta un importante aiuto per le famiglie. Tuttavia, è importante sottolineare che l’importo diminuisce progressivamente con l’età del figlio. Per i giovani tra i 18 e i 21 anni, l’assegno unico varia in base all’Isee, con cifre che vanno da 199,4 euro per chi ha un Isee fino a 17.090,61 euro, a importi inferiori compresi tra 96,90 e 28,50 euro. Questo contributo economico, seppur ridotto rispetto a quello per i figli più piccoli, rappresenta comunque un bonus significativo per le famiglie.

Mentre la maggior parte delle agevolazioni è destinata ai figli piccoli, è fondamentale per le famiglie con ragazzi più grandi conoscere i bonus e le detrazioni disponibili. Dalle spese di istruzione alle attività sportive e musicali, questi aiuti possono fare la differenza nel bilancio familiare, sostenendo i genitori nel lungo percorso verso l’indipendenza economica dei propri figli. Conoscere e sfruttare al meglio questi strumenti è essenziale per affrontare le sfide economiche legate alla crescita dei giovani.