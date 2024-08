Essere genitori comporta una serie di responsabilità e, spesso, un significativo impegno economico e per questo motivo, lo Stato italiano ha previsto una serie di bonus e agevolazioni economiche per sostenere le famiglie, in particolare nel primo anno di vita dei figli, bonus per i bambini che in questo caso può arrivare a circa 11mila euro. Questi benefici non solo aiutano a coprire le spese necessarie per la cura e l’educazione dei bambini, ma mirano anche a incentivare la natalità, un obiettivo cruciale in un paese che affronta una bassa crescita demografica.

Sommando tutti i contributi disponibili, si può arrivare fino a circa 11mila euro di Bonus per i bambini nel primo anno di vita del bambino, a seconda delle condizioni economiche e familiari. Vediamo nel dettaglio le principali agevolazioni.

Assegno Unico: Fino a 5.433,4 Euro l’Anno, primo grande passo verso gli 11mila euro per i bambini

L’assegno unico è il beneficio economico più significativo previsto per le famiglie con figli a carico. L’importo varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia. Per chi ha un ISEE fino a 17.090,61 euro, l’assegno base è di 199,4 euro mensili per ogni figlio, che ammontano a 2.392,8 euro annui. Tuttavia, se il bambino ha meno di un anno, l’importo è maggiorato del 50%, arrivando a 299,1 euro al mese, ossia 3.589,2 euro all’anno.

Se entrambi i genitori lavorano, è prevista una ulteriore maggiorazione di 34,10 euro al mese (409,2 euro annui). Inoltre, se il bambino è disabile e non autosufficiente, viene aggiunta un’ulteriore maggiorazione di 119,60 euro al mese, portando il totale annuale a 5.433,4 euro per il primo anno di vita del figlio.

Bonus Asilo Nido: Fino a 3.600 Euro l’Anno

Il bonus asilo nido è un ulteriore sostegno economico destinato ai genitori per contribuire alle spese dell’asilo nido. Anche questo beneficio varia in base all’ISEE:

3.000 euro annui per ISEE fino a 25.000 euro,

2.500 euro annui per ISEE tra 25.000 e 40.000 euro,

1.500 euro annui per ISEE superiore a 40.000 euro.

Per il 2024, è prevista una maggiorazione dell’importo dal secondo figlio in poi (nato a partire dal 2024) se c’è un altro figlio sotto i 10 anni. In questo caso, l’importo può arrivare fino a 3.600 euro annui per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

Assegno di Maternità dei Comuni: 2.020,85 Euro l’Anno

Le madri che non hanno diritto all’indennità di maternità INPS, come disoccupate o lavoratrici con contratti che non prevedono contributi, possono richiedere l’assegno di maternità dei Comuni. Questo beneficio, rivolto a chi ha un ISEE fino a 20.221,13 euro, prevede un importo di 404,17 euro mensili per cinque mesi, per un totale di 2.020,85 euro.

Bonus Latte Artificiale: Fino a 400 Euro l’Anno

Per le madri impossibilitate ad allattare per specifiche patologie, è previsto un bonus per l’acquisto di latte artificiale, destinato a famiglie con ISEE fino a 30.000 euro. Il contributo massimo è di 400 euro l’anno, e la richiesta va fatta entro i primi sei mesi di vita del bambino.

Sommando tutte queste agevolazioni, una famiglia con un ISEE adeguato può ricevere fino a 11mila euro nel primo anno di vita di Bonus per i bambini. Questi aiuti economici non coprono tutte le spese legate alla crescita di un figlio, ma rappresentano un importante sostegno per le famiglie, soprattutto in un contesto di crescente incertezza economica. L’insieme di questi bonus non solo aiuta a ridurre l’onere finanziario dei genitori, ma mira anche a promuovere la natalità in Italia, incentivando le coppie a fare figli e sostenendo la crescita della popolazione.