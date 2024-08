Se hai compiuto 62 anni e hai accumulato 41 anni di contributi, potresti essere tra i fortunati a ricevere un aumento inaspettato in busta paga grazie al Bonus Maroni over 60. Questo incentivo, introdotto con la Legge di Bilancio 2023 e prorogato per il 2024, è legato all’opzione di pensionamento anticipato conosciuta come Quota 103, che permette di andare in pensione a 62 anni, a condizione di avere almeno 41 anni di contributi versati.

Cos’è il Bonus Maroni per gli over 60?

Il Bonus Maroni è un incentivo economico riservato ai lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata con Quota 103, decidono di continuare a lavorare. Questa scelta permette loro di percepire uno stipendio più alto, grazie all’esonero contributivo. In pratica, il lavoratore continua a lavorare senza versare i contributi previdenziali, beneficiando di un aumento diretto del netto in busta paga.

A chi Spetta il Bonus Maroni over 60?

Il Bonus Maroni è destinato ai lavoratori, sia del settore pubblico che privato, che nel 2024 compiono 62 anni e che hanno accumulato 41 anni di contributi. Tuttavia, la decorrenza del bonus varia a seconda del datore di lavoro e dell’ente previdenziale di appartenenza. Per i lavoratori del settore privato, l’esonero contributivo parte dal 2 agosto 2024 per le pensioni gestite dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), mentre per i dipendenti pubblici, il bonus decorre dal 2 ottobre 2024.

Come Funziona l’Aumento in Busta Paga?

L’esonero contributivo, che si traduce in un aumento del netto in busta paga, è pari al 9,49% della RAL (Retribuzione Annua Lorda) per le grandi imprese, e al 9,19% per le aziende con meno di 15 dipendenti. Questo significa che, decidendo di continuare a lavorare fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni), i lavoratori possono godere di un aumento significativo del loro stipendio mensile, pur mantenendo bloccato il montante contributivo a 41 anni di versamenti.

Come Richiedere il Bonus Maroni per gli over 60?

Per ottenere il Bonus Maroni, è necessario presentare una domanda all’INPS. La domanda può essere inviata online tramite il portale dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure contattando il Contact Center o rivolgendosi a un CAF o patronato. Una volta inviata la domanda, l’INPS la lavorerà entro 30 giorni e, in caso di esito positivo, informerà il datore di lavoro, che applicherà l’esonero contributivo direttamente in busta paga.

Un’Opportunità da Non Perdere

Il Bonus Maroni rappresenta un’opportunità importante per chi, pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, desidera continuare a lavorare. Grazie a questo incentivo, è possibile aumentare il proprio reddito senza ulteriori contributi previdenziali, garantendosi così uno stipendio più alto fino al pensionamento definitivo. Se sei tra coloro che possono beneficiarne, vale sicuramente la pena valutare questa opzione.