Il Bonus Mamme, uno dei principali sostegni economici dedicati alle lavoratrici con figli, è attualmente in scadenza il 31 dicembre 2024. Introdotto con la Legge di Bilancio 2024, questo bonus ha l’obiettivo di alleggerire il carico contributivo per le mamme lavoratrici, consentendo loro di beneficiare di uno sgravio sui contributi previdenziali. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il Governo Meloni sta valutando il rinnovo di questa misura, prevedendo inoltre un ampliamento della platea di beneficiarie per il 2025.

Come Funziona il Bonus Mamme 2024?

Il Bonus Mamme 2024 consiste in uno sgravio contributivo destinato alle lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato e almeno tre figli a carico. Questa agevolazione permette alle beneficiarie di ottenere un esonero totale dai contributi previdenziali fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

In via eccezionale, per il 2024, il Bonus è stato esteso anche alle lavoratrici con due figli a carico, ma solo fino al compimento del 10° anno di età del secondo genito. Il vantaggio economico si traduce in un risparmio massimo di 3.000 euro lordi all’anno, corrispondenti a circa 250 euro lordi in più al mese sulla busta paga.

Verso il 2025: Rinnovo e Possibili Estensioni

Nonostante le potenzialità del Bonus Mamme, i dati dell’INPS mostrano che solo 484.000 lavoratrici, su quasi 800.000 aventi diritto, hanno usufruito di questo sgravio. La partecipazione limitata può essere attribuita a diversi fattori, tra cui la non cumulabilità con altre agevolazioni, come il taglio del cuneo fiscale per redditi fino a 35.000 euro, che ha limitato l’attrattiva complessiva del provvedimento.

Di fronte a questi numeri, il Governo sta considerando un potenziamento del Bonus Mamme per il 2025, piuttosto che la sua eliminazione. L’idea è di estendere l’agevolazione a nuove categorie di lavoratrici, tra cui le autonome, le lavoratrici domestiche e quelle con contratto a tempo determinato. Si sta valutando anche l’inclusione delle lavoratrici con un solo figlio disabile, attualmente escluse dalla misura.

Un Sostegno Maggiore per le Famiglie Italiane

L’estensione del Bonus Mamme a una platea più ampia riflette l’intento del Governo di fornire un supporto più inclusivo e accessibile alle famiglie italiane. L’iniziativa, se confermata, potrebbe rappresentare un passo importante verso il rafforzamento delle politiche a favore della natalità e del sostegno alle madri lavoratrici.

Con l’arrivo della nuova Legge di Bilancio, si attendono ulteriori dettagli sul rinnovo e sulle modifiche previste per il Bonus Mamme 2025. L’auspicio è che queste misure possano offrire un aiuto concreto e più efficace alle lavoratrici con figli, contribuendo a migliorare il loro equilibrio tra vita professionale e familiare.