L’INPS mette a disposizione una vasta gamma di aiuti economici e Bonus per le famiglie italiane con un ISEE inferiore a 35.000 euro. Conoscere questi benefici può fare una grande differenza per chi si trova in situazioni economiche difficili. Ecco una guida dettagliata per scoprire tutte le agevolazioni disponibili nel 2024.

Assegno Unico Universale: Un Sostegno Mensile Bonus di Inps per Ogni Figlio alle famiglie con Isee basso

L’Assegno Unico Universale è una delle principali misure di sostegno per le famiglie italiane. Questo contributo, erogato mensilmente, varia in base al tuo ISEE. Le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro possono ricevere fino a 175 euro al mese per ogni figlio a carico. Con un ISEE fino a 25.000 euro, gli importi sono ridotti progressivamente. L’assegno è destinato a tutti i nuclei familiari con figli minori, senza limitazioni sul numero di figli. È fondamentale presentare una dichiarazione ISEE aggiornata per accedere a questo beneficio.

Bonus Asilo Nido

Il Bonus Asilo Nido è un contributo economico che aiuta le famiglie a coprire le rette degli asili nido o i costi dell’assistenza domiciliare per minori con patologie. Le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro possono ricevere fino a 3.000 euro annui di Bonus dall’Inps, mentre con ISEE tra 25.001 e 40.000 euro l’importo massimo è di 2.500 euro. Questo bonus è essenziale per garantire ai bambini un’adeguata assistenza e alle famiglie un supporto finanziario significativo. La domanda deve essere presentata all’INPS con tutta la documentazione richiesta, comprese le ricevute di pagamento dell’asilo nido.

Assegno di Inclusione, per il bonus Inps serve l’Isee basso

L’Assegno di Inclusione è introdotto per sostituire il Reddito di Cittadinanza e offre un sostegno economico alle famiglie con almeno un membro disabile, un minore, un anziano ultra 60enne o componenti in condizioni di svantaggio. Questo assegno non solo fornisce un supporto finanziario, ma promuove anche l’inclusione sociale e lavorativa. Le famiglie devono presentare una dichiarazione ISEE aggiornata e dimostrare di essere in una delle categorie di beneficiari per accedere a questo contributo.

Bonus Psicologo

Il Bonus Psicologo è pensato per coprire le spese delle sedute di psicoterapia ed è disponibile per le famiglie con un ISEE fino a 50.000 euro, copre grazie a Inps un contributo massimo che può variare in base alla situazione economica del richiedente. Questo bonus è fondamentale per supportare il benessere mentale delle persone, rendendo accessibili le cure psicologiche a chi ne ha bisogno. La domanda deve essere presentata online sul portale INPS, allegando la documentazione che attesta il disagio psicologico.

Bonus Libri Scolastici

Il Bonus Libri Scolastici aiuta le famiglie a coprire i costi dei libri di testo per i figli in età scolare. Questo contributo è gestito a livello regionale, quindi l’importo e le modalità di erogazione possono variare. Alcune regioni offrono libri di testo gratuiti, mentre altre prevedono sconti sul prezzo di copertina. È necessario verificare i dettagli specifici presso il proprio Comune o la propria Regione di residenza e presentare la domanda con un ISEE aggiornato.

Carta Acquisti

La Carta Acquisti è una carta prepagata del valore di 40 euro mensili, destinata a famiglie con figli minori di 3 anni o anziani sopra i 65 anni con ISEE basso, un Bonus pagato da Inps. Questa carta può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità come alimenti e farmaci. La carta viene ricaricata ogni due mesi con 80 euro e rappresenta un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà economica. Per richiederla, è necessario presentare domanda tramite il portale INPS.

Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te è una social card prepagata del valore di 500 euro, destinata a famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Questa carta serve per l’acquisto di beni di prima necessità e mira a sostenere le famiglie con difficoltà economiche. La carta viene rilasciata a partire da luglio 2024 e può essere richiesta tramite il portale INPS o presso i CAF abilitati.

Bonus Bebè

Il Bonus Bebè offre un contributo economico per ogni nuovo nato. Le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro possono ricevere fino a 3.000 euro annui, mentre per ISEE tra 25.001 e 40.000 euro l’importo massimo è di 2.500 euro e anche questo bonus è pagato da Inps. L’incentivo è pensato per supportare le famiglie nei primi anni di vita del bambino, aiutando a coprire le spese necessarie per la sua crescita. La domanda va presentata all’INPS entro un anno dalla nascita del bambino.

Bonus Cicogna

Il Bonus Cicogna è un contributo di 500 euro erogato ai figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane o dell’ex-IPOST. Questo bonus è destinato a supportare le famiglie nella gestione delle spese iniziali legate alla nascita di un bambino. Per accedere a questo beneficio, è necessario attendere l’apertura del bando e presentare la domanda secondo le modalità indicate.

Esenzione Ticket Sanitario

L’Esenzione Ticket Sanitario è destinata ai figli sotto i 6 anni appartenenti a famiglie con un reddito complessivo inferiore ai limiti previsti dalle singole Regioni. Questa agevolazione permette alle famiglie di non pagare i ticket per le prestazioni sanitarie, rendendo più accessibili le cure mediche per i bambini. È necessario presentare la documentazione ISEE aggiornata presso la ASL di competenza per ottenere l’esenzione.

Bonus Bollette

Il Bonus Bollette offre agevolazioni sulle spese per le utenze di luce e gas per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Questo contributo è erogato automaticamente in bolletta per chi ha i requisiti e serve a ridurre il costo delle utenze domestiche. È importante assicurarsi che il proprio ISEE sia aggiornato per beneficiare di questo bonus senza dover presentare ulteriori domande.