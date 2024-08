Nel 2024 il governo italiano rinnova il Bonus Figli, un insieme di agevolazioni fiscali e di sostegno economico diretto mirato ad aiutare le famiglie con figli a carico. Tra le misure più rilevanti vi è l’Assegno Unico e Universale, un sostegno economico che mira a coprire le spese di crescita e mantenimento dei figli, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, con alcune eccezioni per i figli disabili.

A chi è Rivolto l’Assegno Unico e Universale

L’Assegno Unico e Universale è il bonus 2024 destinato a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. È un aiuto particolarmente prezioso per le famiglie a basso reddito, poiché l’entità dell’assegno varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e ad altri fattori, come il numero di figli e la presenza di disabilità.

L’assegno parte da un minimo di 57 euro fino a un massimo di 199 euro per ogni figlio minore. Nel caso di figli maggiorenni, l’importo è garantito se questi sono iscritti a un corso di formazione o universitario, percepiscono un reddito inferiore a 8.000 euro l’anno o risultano disoccupati. Le famiglie con figli disabili, inoltre, possono beneficiare di ulteriori sostegni previsti dalla legge 104, con incrementi dell’assegno mensile che variano in base al grado di disabilità, con importi che vanno da 28,50 a 119,60 euro.

Come Funziona l’Assegno Unico

Per accedere all’Assegno Unico, le famiglie devono presentare una domanda e possedere un ISEE valido. Tuttavia, l’assegno può essere richiesto anche in assenza di ISEE o se l’ISEE supera i 45.000 euro, sebbene in questi casi vengano erogati gli importi minimi previsti.

L’ammontare dell’assegno è calcolato sulla base dell’ISEE, considerando l’età dei figli e altri fattori specifici. La misura si propone di essere universale, coprendo tutte le categorie di lavoratori, e rappresenta un aiuto concreto nella gestione delle spese familiari.

Come Presentare la Domanda

La domanda per l’Assegno Unico può essere presentata attraverso diversi canali:

Portale INPS: accedendo con le proprie credenziali.

Numero Verde: chiamando l’803.164 da rete fissa o il 06 164.164 da rete mobile.

Enti di Patronato: che offrono assistenza nella compilazione e invio della domanda.

Uno dei genitori, il tutore o i figli stessi, se maggiorenni, possono presentare la richiesta, a patto che esercitino la responsabilità genitoriale. L’obiettivo del governo è rendere il processo di richiesta il più accessibile possibile, garantendo che il supporto arrivi alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Il Bonus Figli 2024, con il suo Assegno Unico e Universale, rappresenta un pilastro fondamentale nelle politiche di welfare italiane. Si tratta di un sostegno essenziale per le famiglie, volto a garantire un aiuto economico che possa contribuire a coprire le spese necessarie per la crescita dei figli, promuovendo un maggiore benessere sociale.